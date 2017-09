Il dottor Antonio Spanevello nominato presidente dell’European Respiratory Society

apparecchi laser operazione sala operatori

Un italiano coordinerà oltre 1.400 clinici e farmacologi di tutto il mondo che si occupano di malattie delle vie aree.

Accadrà domani, a conclusione del congresso della European Respiratory Society-ERS, con la ratifica delle nuove cariche della società scientifica.

Antonio Spanevello, direttore clinico centrale di ICS Maugeri Spa Società Benefit nonché direttore scientifico dell’IRCCS Maugeri di Tradate (Varese), assumerà infatti la guida dell’Assemblea5 della società europea, quella che riunisce gli studiosi delle Airways diseases, ossia le malattie delle vie aree come Asma, Bronchite Cronica ed Enfisema.

Dell’assemblea fanno parte ricercatori e clinici che si occupano di studiare la patogenesi, la diagnosi, il monitoraggio dei sintomi, la terapia farmacologica e riabilitativa di queste malattie.

Spanevello, che era già segretario, guiderà ora l’Assemblea fino al 2020.

Milanese, classe 1958, si è laureato e specializzato all’Università di Pavia, è autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in ambito di patologie respiratorie.

«Sono particolarmente lieto di questo incarico – ha detto Spanevello – perché la cooperazione scientifica è certamente la via maestra nella lotta contro patologie che, ancora oggi, hanno una mortalità troppo elevata, con costi sociali importanti, considerando che in Europa, la sola BPCO, per esempio, rappresenta il 3% della spesa sanitaria complessiva, mentre in Usa si parla di 50 miliardi di costo all’anno delle cure e trattamenti, anche a causa de riacutizzarsi della malattia. Si tratta di malattie che trovano spesso nelle condizioni ambientali, di inquinamento dell’aria, un’origine o la causa di recidiva e cronicità, per le quali l’affronto su base continentale, attraverso società scientifiche, è indispensabile anche per il dialogo istituzionale che si rende necessario».