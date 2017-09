Il Festival di Bellagio e del Lago di Como

Foto varie

Il 9 settembre, in Basilica a Bellagio, alle ore 21 invece, sarà presente una formazione storica ovvero il Coro della Cappella del Duomo di Milano. Il programma prevedrà musiche di Mendelssohn, Gounod, Franck, subito dopo l’apertura dedicata al canto ambrosiano. All’organo, Alessandro Giulini, mentre al flauto, Luca Cuomo e al violoncello, Rustem Smagulov. A dirigere la compagine corale, il M° Claudio Riva.

Ingresso libero.

Appuntamento speciale, il 14 settembre alle ore 21, presso il Salone Reale del Grand Hotel Serbelloni, con l’ultimo appuntamento per quest’anno dell’orchestra in residenza I Pomeriggi Musicali.

L’evento prevedrà l’esecuzione delle musiche composte dal M° Rossella Spinosa – direttrice artistica del Festival di Bellagio e del Lago di Como – per tre cortometraggi del genere slapstick, ovvero The Immigrant e The Vagabond di e con Charlie Chaplin e The Love Nest, di e con l’indimenticabile Buster Keaton, quest’ultima partitura in prima esecuzione assoluta.

La proiezione avverrà in simultanea con la esecuzione live della colonna sonora. A dirigere la compagine la bacchetta esperta del M° Alessandro Calcagnile e al pianoforte solista, la pianista-compositrice Rossella Spinosa.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Sabato 16 settembre alle ore 21, il secondo appuntamento della Rassegna Musica dall’Adda al Lario, in collaborazione con la Fondazione Provincia di Lecco, ad Olgiate Molgora presso la Villa Maria di Mondonico. In una cornice storica, il Festival presenta per l’occasione musiche di Villa Lobos, W.A.Mozart, insieme all’indimenticabile concerto per chitarra classica e piano jazz di Claude Bolling. Alla chitarra, il M° Claudio Piastra, al pianoforte Simone Pagani, al contrabbasso, Franco Catalini e alla batteria Marco Tolotti.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti

Ultimo appuntamento quello della domenica 17 settembre, presso Villa Camozzi a Grandola ed Uniti, alle ore 18. L’evento vedrà la presenza dell’ensemble barocco Accademia del Ricercare, in uno speciale monografico dedicato alla musica di G.F. Telemann.

A seguire dell’evento, come sempre negli appuntamenti di Grandola ed Uniti, un buffet gratuito consentirà di condividere un momento di convivialità con gli artisti.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti