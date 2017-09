Il gatto del PalaYamamay fa innamorare tutti

busto arsizio varie

Da un mese circa, il Palayamamay ha un inquilino davvero speciale, che con la sua presenza sta scrivendo una storia curiosa e singolare per la società bustocca.

Il gattino si è presentato all’interno della struttura e da subito è stato accolto con amore da staff e giocatrici della UYBA, ma anche dai ragazzi e dallo staff del Powervolley Mlano.

Il simpatico neo arrivato si è già dimostrato a suo agio all’interno di tutti gli spazi dell’arena, girovagando tra sala pesi, tribune, sala stampa e qualche volta, solo se chiamato dalle ragazze, anche al centro del campo. Il gatto del Palayamamay è dunque un animale non solo dolce, ma anche incredibilmente rispettoso delle persone che lo circondano.

Così il direttore generale Enzo Barbaro: “Il gatto è stata una sorpresa inaspettata, ma ci siamo davvero innamorati tutti di lui, sia noi che i ragazzi di Powervolley Milano. Abbiamo chiesto se qualcuno l’avesse perso, ma per ora non abbiamo ricevuto risposta per cui, fin quando nessuno si presenterà, sarà uno di noi. Stiamo provvedendo a cibarlo, accudirlo e l’abbiamo già affidato alle cure di un veterinario (Andrea Mazzucchelli, che ringrazio) per le vaccinazioni. E’ un maschietto, in buona salute, e stiamo pensando ad un nome per lui, leggendo i suggerimenti dei tifosi che lo hanno accolto con tenerezza anche sul web. Anche le ragazze amano il gattino e hanno già deciso di contribuire alle spese per crescerlo. Chiedo a tutti coloro che lo incontreranno all’interno del Palayamamay di avere rispetto di lui e di amarlo come stiamo facendo noi”.