Il Giro d’Italia Handbike fa tappa a Busto Arsizio

Domenica 3 settembre la Città ospita la quinta tappa del Giro d’Italia di Handbike, gara nazionale per atleti disabili riservata a tutte le categorie HB, giunta all’ottava edizione.

L’organizzazione è curata dal Giro d’Italia di Handbike, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini di Busto e con la collaborazione e il Patrocinio della Città di Busto Arsizio. Le tappe del Giro sono otto: oltre a Busto, Magenta (MI), Tirano (SO), Chiavari (GE), Roccaraso (AQ), Cologne (BS), Desio (MB), Verona (VR).

Le vie interessate

Il percorso attraverserà le vie cittadine su un tracciato predisposto e concordato con il Comando di Polizia Locale, lungo 4,2 km con partenza alle ore 11.00 dal Museo del tessile dove sarà allestita la logistica. Questo l’itinerario: via Volta, p.zza C. Colombo, via Zappellini, via F.lli d’Italia, p.zza Garibaldi, via D. Crespi, p.zza Trento e Trieste, via Mazzini, via De Gasperi, p.zza Manzoni, via Pellico, viale Rimembranze (da via Pellico a viale Assisi), viale Assisi, via Palestro (da viale Assisi a piazza Manzoni), p.zza Manzoni, p.zza San Michele, via Volta. La circolazione delle auto sul percorso sarà sospesa dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

85 gli atleti da tutta Italia che parteciperanno alla manifestazione, un esempio di come la pratica sportiva possa rappresentare un’opportunità per i disabili di sentirsi come tutti gli altri, i cosiddetti normodotati.

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Gilardoni alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli che ha voluto ringraziare gli Alpini e avvisare i suoi concittadini: «Un grande grazie va al gruppo Alpini che si è impegnato ad organizzare questa manifestazione – ha detto il sindaco che poi ha aggiunto – Vorrei che i bustocchi non si lamentino della chiusura delle strade e che applaudano questi atleti e la loro grande forza di volontà».

Alle parole del sindaco si è unita anche l’assessore ai Servizi Sociali Miriam Arabini: «La città è appassionata del rosa del Giro d’Italia e anche questa volta, sono sicura, saprà apprezzare questa manifestazione che è solo l’ultima di una serie di appuntamenti dedicati allo sport dei disabili: ricordo la proiezione di Crazy for Football grazie alla volontà della senatrice Laura Bignami e alla partita del cuore di qualche mese fa».

Il presidente del gruppo Alpini Franco Montalto: «Grazie ad Alberto Riva e a Susanna Arnoldi che hanno reso possibile questa manifestazione. Quando ci hanno proposto di organizzare la tappa del Giro handbike abbiamo risposto che con noi si sfonda una porta aperta. È stato difficile mettere insieme tutto perchè per questi atleti servono strade perfette e il comune si è attivato per risolvere il problema tombini».

Tra i partecipanti ci sarà anche Gianantonio Debastiani, alpino di Busto Arsizio, che si dice «fiero di questa organizzazione. Parteciperó con grande gioia e spero di divertirmi e far divertire».

L’assessore allo Sport Stefano Ferrario ha voluto ribadire l’alto valore sportivo della manifestazione: «Questa competizione va vista con l’occhio giusto, quello della gara sportiva agonistica. Questa importanza deriva anche dall’impegno che il comitato olimpico sta mettendo negli sport disabili».

Un grande grazie è arrivato anche da Walter Ferrari, presidente comitato organizzatore del Giro d’Italia Handbike e dai consiglieri Lucia Trevisan e Paolo Leoni. Da registrare, infine, la commozione di Susanna Arnoldi che prima di tutti ha voluto portare il Giro d’Italia handbike a Busto Arsizio: «Era il mio sogno e ce l’ho fatta».

Programma:

• Dalle ore 8,30 alle ore 9,30: verifica licenze, ritiro numeri identificativi, CHIP e pacchi gara presso il punto di ritrovo;

• Alle ore 9,30: riunione tecnica con C.O., Direttore di Corsa, Giudici e Responsabili delle Società iscritte;

• Dalle ore 10,30 alle ore 10,45: prova percorso;

• Alle ore 11,00: Partenza Ufficiale – Via Volta;

• Ore 12,30 circa: Fine della Gara;

• Dalle ore 13,00: Pranzo a cura del Gruppo Alpini di Busto Arsizio;

• Ore 14,00: Premiazioni presso il punto di ritrovo.