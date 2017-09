Il grande abbraccio delle valli varesine per Amatrice

The destroyed Lazio mountain village of Amatrice, Italy, 1 Septemeber 2016. A devastating 6.0 magnitude earthquake early morning 24 August left a total of 293 dead, according to official sources. ANSA/ ALESSANDRO DI MEO

E’ uno di quegli eventi che non si possono mancare, perché sono la voce e il battito del cuore di una comunità.

In questo caso di tante comunità, perchè “Insieme per Amatrice“ è un invito speciale, che viene “dal basso”, promosso per generosità spontanea da tante persone: associazioni, proloco, cittadini, amministrazioni e commercianti. Un evento nato nel giro di pochi mesi dalla ferma volontà di aiutare la comunità di Amatrice colpita così duramente dal sisma dell’anno scorso in Centro Italia.

Dunque sabato 16 e domenica 17 settembre chiunque sceglierà di andare a mangiare alla festa per Amatrice, darà una risposta alla voglia di fare e di aiutare espressa da tante persone e soprattutto darà una mano concreta per sostenere la rinascita di questa comunità.

Ieri l’iniziativa – che si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione di Lavena Ponte Tresa – è stata presentata nel corso di una conferenza stampa all’Antica Rimessa del Tram, con la partecipazione di tante persone, perché sono davvero molte le realtà coinvolte, che oggi hanno una sola preoccupazione: che il maltempo possa rovinare la manifestazione.

La festa, precisano i promotori, si svolgerà anche in caso di maltempo, ricollocata nel Salone polivalente di via Colombo 42 invece che in piazza Sangiorgio, e tutti troveranno posto per mangiare la vera pasta all’amatriciana, cucinata con prodotti locali doc, dalle mani esperi della delegazione che verrà da Amatrice.

Ci saranno tante specialità cucinate dai volontari, ma anche altre iniziative per raccogliere fondi da destinare alla Pro Loco di Amatrice, che li utilizzerà per interventi necessari alla rinascita del paese e alla ricostruzione del suo tessuto sociale.

Ecco il programma della manifestazione a cui siete tutti invitati:

Sabato 16 settembre si parte al mattino, con l’apertura dello stand gastronomico dalle 10; seguiranno un aperitivo musicale alle 17, un momento di baby dance per i bambini alle 20 e poi tanta musica dal vivo fino alle 22. Si chiude con Dj Dome e la sua musica per ballare.

Domenica 17 lo stand gastronomico si apre alle 12, poi uno spettacolo del gruppo Max Dance (alle 15) e ancora musica live fino a sera.

All’iniziativa partecipano le Proloco di Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Marchirolo, Cugliate Fabiasco, oltre a diverse associazioni della zona, gruppi di amici, cittadini e anche presenze e collaborazioni oltreconfine.

