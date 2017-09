Il locale del boss del narcotraffico rinasce con uno spazio per la socialità

Uno spazio dedicato alla formazione, alla socialità e alla creatività con tanti laboratori, corsi e prodotti artigianali. E’ questo il progetto sociale di Officina Casona in collaborazione con la Città di Castellanza che sarà inaugurato alle 18 di domenica 1° Ottobre nei locali sequestrati alla criminalità organizzata.

I locali sono in via Montello 18 e sono stati confiscati con decreto emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di un boss del narcotraffico. In quei locali era presente, in affitto, la Banca di Credito Valtellinese che lì è rimasta fino ad aprile 2016. A maggio 2016 gli stessi locali sono stati dati in concessione alla Parrocchia che li ha poi restituiti al Comune in data 6 dicembre 2016.

In seguito alla selezione pubblica nel mese di luglio 2017 i locali sono stati assegnati alla “Officina Casona”, cooperativa sociale i cui soci sono tutti under 35. L’Amministrazione Comunale di Castellanza ritiene da sempre che i giovani siano una risorsa fondamentale per la comunità e per questo vadano sostenuti e accompagnati. La loro presenza sul territorio porterà entusiasmo, nuove idee e sviluppo attraverso laboratori e corsi che si svolgeranno all’interno del progetto nei locali sequestrati alla criminalità organizzata.

L’inaugurazione sarà alle ore 18,00 con la presenza del Presidente del Consiglio Regionale, Raffaele Cattaneo, del Presidente della Commissione Speciale Antimafia di Regione Lombardia, Gian Antonio Girelli, di Libera Varese (associazione contro le mafie), Fondazione Somaschi (fondazione che fa accoglienza nei confronti degli emarginati) e Intrecci scs (cooperativa sociale che si occupa di servizi alla persona), sarà preceduta a partire dalle ore 16,00 da laboratori aperti al pubblico e chiusa da un aperitivo per i presenti.