Il luinese Marco Conca nominato Console per la Tanzania

L’avvocato Marco Conca, noto e stimato professionista di Luino, dopo i prestigiosi incarichi ricoperti presso Expo Milano 2015 quale Commissario Generale della Liberia e la XXI° Triennale di Milano 2016 quale delegato del Sud Sudan, è stato recentemente nominato, dal Ministro degli Affari Esteri, Console Onorario per le Repubbliche Unite di Tanzania.

Il diplomatico sarà, per i prossimi 5 anni, il Titolare del Consolato di V.le Piceno a Milano ma la sua giurisdizione comprende, come si legge nella Nota Verbale della Farnesina, oltre alla Lombardia, anche il Piemonte, la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria e l’Emilia Romagna.

Il Console sarà il punto di riferimento, e la porta di ingresso privilegiata, per tutta l’imprenditoria del Nord Italia intenzionata ad investire nel ricco Paese dell’Africa Orientale e sarà, al contempo, l’unico rappresentante di Governo autorizzato al rilascio dei visti turistici per tutti coloro che desiderino scoprire le meraviglie del Kilimangiaro (la vetta più elevata d’Africa), del Lago Vittoria (il più grande d’Africa), dei parchi Nazionali del Serengeti e del Ngorongoro piuttosto che della riserva di caccia del Selous e, ovviamente, delle magnifiche e paradisiache spiagge di Zanzibar.

Il Console ha già intrapreso la propria attività di diffusione della cultura e di sviluppo del business italotanzanese in occasione di due importanti incontri che hanno avuto luogo a Milano e a Varese, alla presenza dell’Ambasciatore Sua Eccellenza Geroge Madafa (nella foto).

L’Ambasciatore, accreditato presso il Quirinale non più di pochi mesi fa, ha manifestato il desiderio di effettuare la sua prima visita ufficiale proprio in Lombardia: “…ho saputo che qui c’è il cuore dell’economia italiana e non solo…” ha sottolineato più volte.

A Milano il dottor Madafa, affiancato dall’avvocato Conca, ha incontrato i rappresentanti di svariate agenzie di viaggi, i dirigenti di KLM e della linea Aerea Etiope, oltre all’AD Gattinoni Viaggi e ha preso nota delle richieste degli operatori di settore desiderosi di incrementare il turismo nel Paese Africano, volendo far scoprire agli italiani non più solo le meraviglie di Zanzibar ma anche quelle di numerosissimi parchi nazionali dove ammirare, allo stato selvaggio, i Big Five (elefante, leone, leopardo, bufalo e rinoceronte) nonché gli Scimpanzé di Gombe piuttosto che i coccodrilli a confronto con gli ippopotami.

La Tanzania è uno dei pochi Paesi Africani a godere di serenità e solidità sociale e politica da sempre.

Lontana dai problemi di terrorismo e guerre dei nostri tempi, rimane un piccolo angolo di bellezze naturali incontaminate, incredibili nella loro varietà.

Nel 2017 i safari della Tanzania sono stati eletti quali migliori di tutto il continente africano.

La delegazione si è poi spostata a Varese dove l’Ambasciatore ed il Console hanno incontrato alcuni imprenditori del territorio, parte dei quali già operante in Tanzania, e dove il dott. Madafa a potuto cogliere appieno l’interesse dell’imprenditoria varesotta per le nuove opportunità proposte.

“Questo è il territorio nel quale opero, quello a me più caro, ed è ovvio che io abbia insistito molto perché Sua Eccellenza visitasse Varese subito dopo il capoluogo di Regione. Gli imprenditori varesini possono essere certi che il mio Consolato è a loro disposizione con ancor un maggiore occhio di riguardo”, ha affermato il Console Conca.