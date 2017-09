Il lungo viaggio di Ricky Delli Paoli al Temporary Workspace

It was an awesome night at Old Faithfull Inn (Yellowstone).

La stagione espositiva di Temporary Workspace di Novotel Milano Malpensa Airport ricomincia da lontano, tra i paesaggi più incredibili degli Stati Uniti d’America. Ad accompagnarci nel viaggio la mostra “Moving States: Venture Into The Wilds”, dal 21 settembre al 8 ottobre 2017, del fotografo Ricky Delli Paoli con fotogrammi di grande suggestione tratti dal cortometraggio realizzato dall’autore durante un suo lungo viaggio.

Il lavoro realizzato con oltre dodicimila foto è un documentario molto intenso, che racconta luoghi bellissimi che mostrano oggi problemi legati all’inquinamento e all’intervento dell’uomo, ma anche paesaggi più incontaminati. Un’avventura che lo ha portato ad esplorare oltre che a Yellowstone e San Francisco, a trascorrere un mese con gli indiani dell’Idaho.

La tecnica del time lapse richiede moltissime ore per scattare le foto, oltre ad uno studio attento dei tempi, che permette effetti spettacolari come la rotazione dell’asse terrestre, tra le immagini più suggestive di Moving States.

«Di giorno – spiega il fotografo in un intervista – si lavora spesso su intervalli brevi da 5 secondi, ma ci sono anche intervalli molto più lunghi. Serve costruire una grande esperienza personale per scegliere un intervallo: ci sono i manuali, ma non bastano. Il timelapser che non sa ascoltare la natura è destinato a fallire: c’è quella componente di sentimento che è fondamentale per creare un timelapse».

La mostra è realizzata in collaborazione con Pixel FotoClub di Cardano al Campo.

Inaugurazione giovedì 21 settembre ore 19.00. Seguirà aperitivo (€ 10.00).

Moving States: Venture Into The Wilds

21 settembre – 8 ottobre 2017

Temporary Workspace

Novotel Milano Malpensa Airport

Via Al Campo, 99 – 21010 Cardano Al Campo (VA)

Telefono: 0331 266611

Inaugurazionegiovedì 21 settembre ore 19.00.

tutti i giorni 9.00 | 20.00

www.rickydellipaoli.com