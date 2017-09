Il mio negozio resiste da 60 anni perché ci metto la faccia

Foto varie

Regione Lombardia ha riconosciuto 40 “nuovi” negozi storici in Lombardia, di cui cinque in provincia di Varese, per la precisione quattro a Busto Arsizio e uno a Castellanza. A ricevere il riconoscimento sono stati: Rocca Distribuzione Vini e Bevande (Busto Arsizio), Bar Franco Enoshop (Busto Arsizio), Genoni Gioielleria Ottica (Busto Arsizio) e Vittorio Castellanza Tessuti (Busto Arsizio) e Antonini Arredamenti (Castellanza). I loro nomi finiranno nell’apposito registro che esiste dal 2004, anno in cui è stato istituito il riconoscimento. «Lo scopo – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Parolini – è tener viva la memoria e premiare la professionalità di quelle generazioni di imprenditori che da più di cinquant’anni hanno saputo unire tradizione e innovazione e creare con il loro servizio un valore per le comunità di riferimento».

RESISTIAMO DA 60 ANNI PERCHÉ CI METTIAMO LA FACCIA

La Genoni Gioielleria Ottica di Busto Arsizio fu fondata 60 anni fa da Cirillo Genoni. A ricevere i clienti oggi ci sono i figli ma lo spirito è rimasto sempre lo stesso: fare bene il proprio lavoro e dare un buon servizio. «Il nostro è un negozio di periferia – spiega Paolo Genoni - quindi le persone devono scegliere di venire da noi. Questo riconoscimento non serve dunque dal punto di vista del marketing, ma ha un valore affettivo enorme per mio padre e per il senso del nostro lavoro quotidiano».

Il signor Cirillo ha 86 anni e quell’identità l’ha costruita giorno dopo giorno conquistando la fiducia dei clienti. «Se c’è una cosa che ci contraddistingue – continua il commerciante – è il nostro servizio post vendita. Per noi i clienti non sono semplici numeri, ma sono parte della nostra identità. Insomma, noi ci mettiamo la faccia. Questo è il nostro segreto».