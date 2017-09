Il nuovo parcheggio della stazione di Casbeno

E’ disponibile da oggi il nuovo parcheggio di Casbeno, in via Marrone, con 99 posti auto e al costo di 2 euro la giorno. Un parcheggio di lunga durata che si trova sotto la stazione e che può, ad esempio, essere molto comodo per chi deve prendere il treno ma non ha un abbonamento.

Il parking nasce da una convenzione con il comune stipularono i costruttori dei nuovi palazzi dell’area, e che prevedeva questo parcheggio. L’area è vietata a chi ha l’abbonamento pendolari, ma può essere utilizzata anche da chi cerca una sosta giornaliera verso il centro.

C’è però un benefit temporaneo. Avt ha ancora dei problemi con i parcometri e dunque non è possibile pagare. Oggi, lunedì, la colonnina è ancora sigillata e il risultato è che in via Marrone, si parcheggia gratis. Ovviamente il parcometro entrerà presto in funzione. Per arrivare in stazione è attivo un passaggio pedonale.