“Il paese pronto ad accogliere i migranti”

Erano in più di 70 le persone che ieri sera, giovedì 7 settembre si sono date appuntamento a Cuvio chiamati a raccolta dall’amministrazione comunale che voleva comunicare le ultime novità in merito all’arrivo della ventina di migranti in paese nei prossimi giorni.

Probabilmente l’arrivo avverrà tra domenica e lunedì, ma ancora non c’è nulla di certo. «L’attenzione sul tema è alta – ha spiegato il sindaco Luciano Maggi – , basti pensare che c’era più gente che alla riunione per la fusione di comuni. Ho notato che erano davvero poche le persone fortemente critiche nei confronti dell’arrivo dei richiedenti asilo. La stragrande maggioranza ha chiesto, e ascoltato».

I richiedenti asilo, lo ricordiamo, saranno in carico alla Croce Rossa che ha la proprietà di cinque appartamenti frutto di un lascito e nel centro storico del paese.

È probabile l’inserimento in attività lavorative del Comune, che ha messo a disposizione anche il teatro sotto al municipio per le lezioni di lingua e cultura italiana, materie già oggi insegnate ai richiedenti asilo, inseriti in progetti di integrazione.

«Il paese è ora pronto ad accogliere questi ragazzi: i cittadini sono informati e siamo a disposizione per dare ogni tipo di chiarimento», conclude il sindaco.