Il palazzo comunale si illumina di rosa per Airc

Il comune di Arsago Seprio, in provincia di Varese, ha aderito alla “Campagna Nastro Rosa Airc – 1° Ottobre 2017″. Nello specifico l’Amministrazione Comunale ha deciso di illuminare di rosa il Palazzo Municipale e il dipinto murale dell’artista Giovanni De Maria situati in P.zza XXV Aprile, dalle ore 20.00 di Domenica 1° ottobre fino alle 06.00 di Lunedì 2 Ottobre.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 48.000 nuovi casi: il tumore del seno è il più frequente nel sesso femminile. Grazie, però, ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante il continuo aumento dell’incidenza, di tumore del seno oggi si muore meno che in passato.

La Campagna, oramai simbolo universale per la salute del seno, ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando il pubblico femminile anche sulle abitudini di vita correttamente sane da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.