“Il parchimetro non prende il bancomat e io non pago”

Luca ci scrive questa mattina, giovedì 14 settembre: “Buongiorno, le scrivo per informale che nei parchimetri di via Bertolone la transazione non viene effettuata tramite carta di credito/bancomat causando disguidi a chi non ha moneta“.

E Alessio rincara:

“È una vergogna! Viale Monte Rosa Varese: non ho monete e il parcometro non prende bancomat né carta di credito! Pare non sia ancora stato attivato il sistema! Come pago? Ho messo questo biglietto sul parabrezza!”

In attesa che la questione venga affrontata con Avt noi vi riproponiamo il nostro questionario con il quale potete dare suggerimenti e fare proposte per modificare, ed eventualemente migliorare, il piano sosta del Comune di Varese: eccolo qui