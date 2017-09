Il Pd sulla Baby Card: “Il sostegno alla genitorialità è un’altra cosa”

apparecchi laser operazione sala operatori

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Pd Gallarate sulla “Baby Card”, il nuovo strumento attivato dal Comune di Gallarate

Siete una giovane coppia che deve trasferirsi dai luoghi di origine, avete trovato da poco lavoro a Milano.

Cercate un posto tranquillo e ben collegato dove sistemarvi per mettere su famiglia: vi siete appena sposati e fra qualche tempo sarete in tre.

Gallarate vi piace, è la città che fa per voi. Ma poi scoprite che i leghisti del luogo non vi vogliono non solo se siete di Rabat o Brazzaville, ma anche di Cazzago Brabbia o Cassano Valcuvia. Che se non avete ancora avuto figli non avete diritto ad aiuti. E che il bonus bebè preferiscono darlo magari a chi ha qualche milione sul conto corrente piuttosto che a voi.