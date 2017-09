Il premio Cambiamenti cerca startup varesine da portare a Roma

Premio Cambiamenti CNA 2017 bambina che gioca a calcio

(Nella foto, l’immagine principale della Campagna Nazionale)

E’ stata presentata nella sede di Cna Varese -Ticino Olona la seconda edizione del premio Cambiamenti, premio nazionale dedicato da CNA al pensiero innovativo delle neo imprese italiane, che verrà assegnato il 30 novembre prossimo a Roma.

«Il concorso è stato indetto da Cna per presentare le imprese italiane con forte spinta verso l’innovazione, per metodologie e prodotto, perché la nostra associazione crede fortemente nell’innovazione – spiega Davide Rabaioli, vicepresidente Cna – Possono accedervi micro e piccole imprese, con un massimo di 50 dipendenti, e le iscrizioni termineranno al 20 di settembre»

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto oltre 600 imprese candidate, Cna a fine luglio ha deciso di lanciare la seconda edizione del Premio a cui è possibile iscriversi entro il 20 settembre: ad oggi ci sono quasi 300 imprese già iscritte in Italia, 3 delle quali in arrivo da Varese.

La principale differenza rispetto all’edizione dello scorso anno è che per i partecipanti varesini non ci sarà una tappa intermedia a Milano: verranno selezionati da una giuria locale, composta da imprenditori e rappresentanti dell’informazione e della cultura, che manderà 3 partecipanti direttamente al contest romano.

L’anno scorso, il viaggio dei varesini si era fermato alla semifinale, ma da Varese a Milano erano andate cinque interessanti start up: erano la Da Vinci SRLs di Varese, il progetto Friendz di Malnate, la Mycoplast snc di Inarzo, Palu Srl di Gallarate e Raw srl, con il progetto Endosight, di Busto Arsizio. «A vincere l’anno scorso è stata una impresa di Brescia, la TRed, che crea biciclette innovative – ha spiegato Roberta Tajè – Ma per noi è stata soprattutto un’occasione per scoprire 600 nuove straordinarie imprese in Italia. Un successo, perché Cna vuole promuovere il talento e dare nuove opportunità di visibilità e formazione alle nuove imprese»

Partecipare al premio è semplice: «Basta andare su www.premiocambiamenti.it, cliccare su “partecipa”, rispondere alle domande e iscriversi – spiega Francesco Romano, responsabile varesino del progetto in Cna – all’impresa vincitrice andranno, tra l’altro, 20mila euro, un credito di 2000 euro di in voucher consulenza Cna, un viaggio a Dublino per incontrare i maggiori esperti di Facebook e di Google, con 4 ore di consulenza comprese per ognuna delle due realtà. Per la seconda e la terza azienda classificata ci sono invece 5000 euro e una consulenza a Roma con gli esperti di Google». Per iscriversi, c’è tempo fino al 20 settembre.

«E’ stato importante partecipare, non solo per la cifra in palio, che per una startup serve sempre, ma anche per il confronto con le altre aziende giovani del territorio – dice Matteo Mazzeri, socio dalla DaVinci, una delle 5 imprese finaliste regionali dell’anno scorso e da poche settimane presidente dei Giovani Imprenditori Cna – Il premio mi ha fatto anche conoscere la realtà della associazione, che aiuta le giovani aziende dal punto rivista pratico dall’assistenza fiscale alle paghe, dalle consulenze specifiche ai consigli finanziari. Un mondo che non conoscevo, e che per me si è rivelato molto importante, e da consigliare».