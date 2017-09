Il primo giorno di scuola

Foto varie

Anche oggi, come da abitudine, la Dirigente Scolastica Raffaela Menditto e le autorità del Comune di Luino hanno presenziato al primo giorno di scuola presso le scuole medie ed elementari.

Questo appuntamento è un’esperienza importante che coinvolge tutti gli studenti e sarà sempre un evento indimenticabile. Il sindaco di Luino Andrea Pellicini, il vice sindaco Alessandro Casali e l’Assessore all’Istruzione Pier Marcello Castelli hanno incoraggiato gli studenti che hanno dovuto affrontare il nuovo percorso delle scuole medie.

Il sindaco li ha motivati spiegando che questo periodo della loro vita è importante sia per impegno che per spensieratezza. Anche l’Assessore all’Istruzione Pier Marcello Castelli ha spiegato l’importanza del Piano di Diritto allo Studio, documento che illustra la fattiva collaborazione tra Comune e istituto scolastico. Tutti gli amministratori hanno ricordato il loro primo giorno di scuola in quello stesso edificio.

Anche la Dirigente dell’Istituto B. Luini ha infuso coraggio con la giusta spinta motivazionale sottolineando l’interazione allievo – docente nel momento di crescita, fondamentale in un’età così delicata.

«La vita è come una scala e più cresciamo, più aumentano le responsabilità – da dichiarato la Dirigente Menditto alla presenza anche del suo Vice Giovanni Manserra – I professori sono tutti qui per aiutarvi nel prossimo triennio.Ringrazio il Comune di Luino per il sostegno fornitoci».

Il Consigliere Alberto Baldioli ha ricordato che anche quest’anno alle scuole elementari di Luino Centro si potrà usufruire del Servizio pedibus. Ulteriori informazioni si possono richiedere all’ufficio scolastico del Comune di Luino.