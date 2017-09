Il programma dell’Università popolare di Luino

Foto varie

Martedì 3 ottobre 2017 prenderà il via il nuovo ciclo autunnale dell’Università Popolare di Luino.

Quest’anno le lezioni si terranno presso la sala soci Coop di Luino, in via Ghiringhelli 1.

Le iscrizioni si effettueranno martedì 26 e giovedì 28 settembre dalle ore 14.30 alle ore 16 presso la Biblioteca Civica di Villa Hussy a Luino, in piazza Risorgimento 2.

Come sempre, anche per quest’ anno, ormai il ventinovesimo, si alterneranno competenti relatori e interessanti argomenti che hanno fatto degli appuntamenti dell’Università Popolare un apprezzato punto di riferimento culturale per il luinese.

L’iscrizione è aperta a persone di qualsiasi età e titolo di studio.

Il direttivo dell’Università Popolare è composto dal presidente Maurizio Pesenti, dalla vicepresidente Giancarla Gironzini, dalla segretaria Carla Rossi e dai consiglieri Alessandro Franzetti e Pierangelo Frigerio.

L’Università Popolare gode del patrocinio di COOP, Associazione “Amici del Liceo” di Luino, Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, Città di Luino, Comune di Germignaga e Lions Club Luino.

PROGRAMMA

3 ottobre – LETTERATURA – La grande lezione romantica di Giacomo Leopardi e i suoi riflessi nella contemporaneità – Silvio Della Porta Raffo.

5 ottobre – ECOLOGIA – La transazione energetica dal petrolio alle rinnovabili – Fulvio Fagiani.

10 ottobre – LETTERATURA FRANCESE – L’écriture au féminin – Fabio Doriali.

12 ottobre – TEATRO – Il teatro francese in epoca illuminista – Fabio Doriali.

17 ottobre – STORIA DELLA CHIESA – L’Arcidiocesi di Milano da Ambrogio a Delpini: storia, curiosità e organizzazione della Chiesa Ambrosiana – Alessandro Franzetti.

19 ottobre – TEATRO – Il teatro di Pirandello (in occasione dei 150 anni dalla nascita) – Antonella D’Onofrio.

24 ottobre – MUSICA – Ascolto e commento dell’opera “Andrea Chénier” di Umbero Giordano – Fabio Sartorelli.

26 ottobre – FILOSOFIA DELLA SCIENZA – Fanta o scienza? Il rapporto tra realtà e immaginazione nella narrazione fantascientifica – Paolo Musso.

31 ottobre – LETTERATURA – San Celestino V e la rinuncia papale, secondo Dante – Ottavio Brigandì.

7 novembre – ATTUALITÀ – La questione curda entro la crisi siriana – Fabrizio Eva.

9 novembre – STORIA DELL’ARTE – Alla scoperta dei capolavori del Bernini e del Borromini – Clara Castaldo.

14 novembre – MUSICA – Ascolto e commento dell’opera “Il Flauto Magico” di Wolfgang Amadeus Mozart –Fabio Sartorelli.

16 novembre – DIRITTO – Arte e diritto: un manifesto per il futuro – Barbara Pozzo e Francesco Paolo Campione.

21 novembre – STORIA LOCALE – Arte: presentazione progetto definitivo dei Beni Ecclesiastici delle Parrocchie di Luino – Federico Crimi e Maurizio Isabella.

23 novembre – SCIENZE – Paese che vai vulcano che trovi: i vulcani visti da dentro – Simona Agnisetta.

28 novembre – GIORNALISMO – Il ruolo geopolitico degli USA con la presidenza Trump – Mauro Della Porta Raffo.

30 novembre – MEDICINA – Indicazioni e controindicazioni alle vaccinazioni –Edoardo Duratorre.

5 dicembre – TEATRO – Storia del teatro e delle sue marionette: Il Gerolamo di Milano – Federico Crimi.

12 dicembre – AUGURI DI FINE ANNO – TEATRO E MUSICA – Into the wild project (Nella natura selvaggia): suggestioni musicale e letterarie: contraddizioni del mondo moderno ispirate ad una storia vera – Docenti e studenti del Liceo “Vittorio Sereni” di Luino.