Il re dei burattini nel cortile della Cuac di Arnate

teatro generica

Uno spettacolo di burattini in uno storico cortile: lo propone la sezione gallaratese del Partito Comunista Italiano, per il pomeriggio di domenica 17 settembre, alle 16.30.

L’appuntamento è al cortile della cooperativa Cuac (via Torino 64-via Checchi 21).

“A settembre c’era un re…. A ottobre più non c’è – Il bambino, il re e l’astronauta” è il titolo dell’incontro, che propone lo spettacolo per bambini e genitori De’ detto il Cencio (1992), burattini “a guanto” a cura di Elis Ferracini.

La storia ha per protagonista un bimbo di umili origini, che intraprende un viaggio, durante il quale passa attraverso diverse peripezie, che gli consentono di acquisire il sapere e l’esperienza per sconfiggere il terribile Re di Picche e la sua corte e restituire agli abitanti del regno le ricchezze così conquistate.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il salone superiore della Cuac. Garantito servizio bar.

Il PCI ringrazia “il CdA della CUAC, e i residenti del cortile di Via Torino, 64 e Via Checchi, 21, per averci concesso lo spazio per poter realizzare questa nostra iniziativa” ed esprime l’auspicio “che anche a Gallarate possano sorgere aree feste e di eventi aperte alle associazioni, ai partiti e a liberi cittadini che ne facciano richiesta”.