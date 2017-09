Il ricordo di Maria Angela Bianchi sarà per sempre musica

Induno Olona - Scuola di musica intitolata a Maria Angela Bianchi - foto di Luca Leone

(servizio fotografico di Luca Leone)

Con una cerimonia sobria ed affettuosa il Civico istituto di musica di Induno Olona è stato intitolato all’ex sindaco Maria Angela Bianchi, scomparsa prematuramente lo scorso anno.

Proprio sotto la sua amministrazione, durata dal 2004 al 2014, era stata restaurata la villa che oggi ospita scuola.

Alla cerimonia, accanto alla famiglia, erano presenti gli amministratori indunesi, il presidente e rappresentanti della Comunità montana del Piambello, sindaci dei comuni della valle ma soprattutto tantissime persone, cittadini indunesi che non dimenticano la disponibilità, l’entusiasmo e la passione che hanno caratterizzato l’intensa attività pubblica di Maria Angela Bianchi.

Un’energia e una passione che, come è stato ricordato, non ha mai lesinato per far crescere la scuola di musica di Induno, oggi realtà di primo piano non solo della Valceresio.