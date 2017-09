Il Sindaco di Lozza promuove il sistema “Bus&stop”. Giuseppe Licata ha invitato i suoi concittadini ad approfittare del parcheggio di Largo Gajard, a circa 900 metri da Lozza, dove si parcheggiare la propria auto e, al costo di 10 centesimi, si viaggia sul bus per andare e tornare dal centro di Varese.

«Il nuovo servizio, già presentato alcuni mesi fa ai Sindaci dei comuni limitrofi a Varese, – afferma Licata – può effettivamente rivelarsi di notevole beneficio per i numerosi cittadini di Lozza che già utilizzavano la linea urbana per raggiungere il centro del capoluogo e per quelli che, incentivati dall’economicità del servizio, inizieranno ad usare il mezzo pubblico anziché l’auto per recarsi a Varese.

L’iniziativa, di respiro sovracomunale, si inquadra, a mio parere, in un percorso istituzionale-amministrativo che si sta promuovendo in Provincia ovvero quello delle Zone Omogene e, in questo caso, della Zona Omogenea di Varese. Un processo già compiuto da diverse città europee e che comprende la riorganizzazione della mobilità su scala territoriale superando logiche campanilistiche a fronte del potenziamento per tutti dei servizi e della salvaguardia dell’ambiente e della vivibilità nelle aree urbane. Passo successivo deve necessariamente essere quello di potenziare il Trasporto Pubblico Locale portando le linee urbane di Varese fin dentro i Comuni dell’hinterland, anche con servizi di tipo “Park&Bus” rendendo quindi ulteriormente connesse le aree periferiche con il capoluogo nei due versi».