Il Sindaco di Lugano ospite di Kiwanis per parlare di Arcisate Stabio

marco borradori

A dicembre sarà inaugurata la linea ferroviaria Lugano – Varese – Malpensa, destinata a servire un bacino di 600.000 persone.

Tante le novità: Como sarà collegata con Varese via Mendrisio, Gallarate e Busto con il Gottardo via Lugano, Varese sarà stazione passante.

Il Kiwanis Varese, come stazione passante, si interroga su questa nuova collocazione nella rete e organizza per martedì 26 settembre alle ore 20.00, presso la sede al Ristorante 2 Lanterne – via Arturo Ferrarin, 25 – Induno Olona, un incontro con il sindaco di Lugano on Marco Borradori.

La nuova tratta di 17.7 km, 6.6 dei quali su territorio svizzero, mette in relazione gli agglomerati di Bellinzona, Lugano, Chiasso-Como e Varese ed interessa un bacino di 600 mila abitanti.

Tra Stabio e Varese sono state realizzate tre fermate intermedie a Gaggiolo (lato Italia), Arcisate ed Induno Olona, tutte provviste di posteggi Park and Ride.

Marco Borradori, all’epoca consigliere di stato del Cantone Ticino, era presente alla posa della prima pietra del cantiere il 24 luglio 2009.