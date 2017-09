Il team vincente: come diventare leader nel commercio

ascom varese sede

Una delle caratteristiche fondamentali di un leader è quella di trasmettere con efficacia la propria visione per ottenere dai collaboratori la loro migliore risposta in termini di performance. I recenti studi dimostrano che a consentire i migliori risultati è una leadership dinamica, ovvero, una guida che intervenga su più livelli psicologici. L’obiettivo di questo corso è comprendere in profondità il concetto di leadership e trasformarlo in uno stile di relazione adatto alla situazione. Management per eccezioni. Ricompense mirate

Gestione per obiettivi. Stimolo intellettuale. Ispirazione. Considerazione individuale. Carisma (influenza). Successivamente si apprende come il feedback quotidiano possa aiutare i collaboratori nel percorso di crescita.

Docente Andrea Di Gregorio – PNL Evolution

2 incontri da 4 ore

Date: lunedì 25 settembre e lunedì 2 ottobre

Orario: dalle ore 9 alle 13

Diritti di segreteria euro 60,00

Sede: Ascom Varese via Valle Venosta 4

Info e iscrizioni: Corsi Ascom Varese tel. 0332.342139/011

email: corsi@ascomva.it

PRE ISCRIZIONI ON LINE: http://www. confcommerciovarese.it/ servizi/index.aspx?id=2