Il torneo Cazzulani-Fossati-Ricciardi compie 10 anni

torneo cazzulani fossati ricciardi 2011

«Dopo tanto tempo, siamo arrivati al decennale!»

Sabato 23 settembre settembre si terrà infatti la decima edizione dell’atteso torneo torneo di calcio a 7 in memoria di Paolo Cazzulani, Stefano Fossati e Francesco Ricciardi.

Cazzulani era lo storico fondatore e allenatore della squadra femminile del CSI dell’oratorio Centro della Gioventù di Gallarate, mentre Fossati e Ricciardi, grandi amici dell’oratorio di Gallarate, sono stati per anni calciatori e animatori, scomparsi in un incidente stradale nel novembre del 2004.

Come sempre nel corso del torneo si alterneranno le partite delle quattro squadre femminili dedicate a Paolo e le quattro maschili dedicate ai due ragazzi. Il torneo si tiene alle 15.30 alle 22.30 circa, presso il Centro della Gioventù di Via Don Minzoni 7 a Gallarate.

Quest’anno saranno presenti gli amici del Tennis Club, per promuovere lo sport del tennis con prove e giochi, e uno stand per prova di Realtà virtuale, Volo Droni e macchine radiocomandate, in collaborazione con Future Jam (Gallarate). Alla fine del Torneo previste premiazioni con coppe e premi al miglior portiere e al capo – cannoniere.

L’oratorio di Gallarate centro è facilmente accessibile, per chi viene in auto c’è anche il parcheggio coperto sotterraneo “Seprio Park”.