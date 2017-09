Il Varese inizia con un mezzo passo falso

Borgaro Nobis - Varese 1-1

Non è l’esordio sperato, quello del Varese nella nuova stagione di Serie D. I biancorossi incocciano subito in una neopromossa coraggiosa e ben messa in campo, il Borgaro Nobis, e non vanno oltre il pareggio per 1-1 acciuffato, tra l’altro, in pieno recupero. A salvare la squadra di Iacolino è il giovane Careccia, decollato in cielo (foto M. Ozbot) per inzuccare il pallone buono quando ormai i padroni di casa pregustavano il grande colpo ai danni di una delle grandi favorite del girone.

Pareggio sì, vittoria no per Rolando e compagni che hanno confermato pregi e difetti visti nelle partite amichevoli. Tra i pregi ci sono senza dubbio la qualità del centrocampo e di conseguenza del palleggio che ha portato spesso il Varese palla al piede a ridosso dell’area avversaria. Qui però sono iniziati i problemi: negli ultimi 20-30 metri – lo ha ammesso anche Iacolino – ai biancorossi sono mancati il passaggio vincente, il tiro buono, l’idea geniale. E come nelle amichevoli il reparto avanzato è apparso troppo sterile.

Vero, a Molinari manca un gol valido annullato dall’arbitro, ma l’argentino e Longobardi si sono spesso mossi sulle medesime tracce, intasando la manovra. E con Repossi non al meglio (è entrato nella ripresa proprio al posto del numero 9) Iacolino non ha avuto molte alternative, anche se il precampionato ricco di intoppi dello stesso Molinari poteva forse far pensare a un inizio in panchina.

Pazienza, ripete il tecnico, l’esordio è sempre più difficile soprattutto contro una squadra gagliarda e su un campo piccolo. Pazienza concessa, però domenica prossima a Masnago c’è già la madre di tutte le partite, quella con il Como: in settimana va ricercata senza indugi la via del gol, altrimenti si rischia grosso.

CALCIO D’INIZIO

Piccolo ma ospitale, il “Righi” di Borgaro Torinese accoglie il Varese e i suoi tifosi per una prima di campionato non semplice, per la squadra di Iacolino. Il tecnico biancorosso, per l’occasione, sceglie la difesa a quattro e un centrocampo a rombo con Magin davanti alla difesa e con Rolando dietro alle punte che sono gli esperti Longobardi e Molinari. Panchina, all’inizio, per Repossi e Monacizzo.

Padroni di casa neopromossi in D e desiderosi di fare bene: Russo li mette in campo con un 4-3-3 molto attento a ripiegare in difesa quando il Varese preme.

IL PRIMO TEMPO

Squadre ben messe in campo, pochi errori, e reti bianche nei primi 45′, in cui è per la maggior parte del tempo il Varese a provare a fare gioco o con i suggerimenti di Magrin o con qualche sortita sulle fasce. Tanto lavoro ma poco raccolto per i biancorossi che arrivano al massimo a servire con palle difficili Molinari, il quale prova qualche conclusione senza particolare incisività.

In questa trama, così, i padroni di casa provano a inserirsi con volontà e coraggio ed è proprio gialloblu l’azione più importante al quarto d’ora: schema su punizione, bordata bassa di Sardo e palo pieno.

LA RIPRESA

Quello che rientra in campo dal riposo è un Varese più frizzante che prova subito a insediarsi nella metà campo avversaria. Al 10′ la pressione pare dare i frutti giusti: cross di Rolando dalla bandierina e inzuccata vincente di Molinari che batte sullo stacco tutta la difesa. 0-1? Macché, fischio dell’arbitro che lascia tutti di stucco per l’annullamento del gol.

E di stucco lascia tutti quel che accade al 16′: Parisi guadagna una punizione da ottima posizione, cadendo con mestiere su uno “sfioramento” con Simonetto. L’arbitro è generoso e concede il calcio da fermo, Parisi stesso batte da campione e centra la traversa ma Ignico è il più rapido e insacca da due passi.

Il Varese sente il colpo, commette qualche errore di troppo e non ha particolari benefici dal passaggio al 4-3-3, con Repossi a fare lo sprinter ma con pochi risultati. Entra anche Lercara a dare un po’ di energia ma di occasioni da rete, in pratica, non ne arrivano salvo qualche conclusione fuori dallo specchio. Fino al 47′ e a un cross di Granzotto che Galante sbaglia a valutare: il portierino è scavalcato dalla traiettoria, Careccia invece è perfetto per l’appuntamento con il pareggio.