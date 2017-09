Il varesino Mohsin Hamdaoui vince “Gli Indomabili”

Foto di arti marziali judo karate taekwondo

“Gli Indomabili”, evento Milanese di sport da Ring e Rap, giunto alla quarta edizione, ha avuto come protagonista il combattente varesino Mohsin che rappresenta il Team Combattimento.com del maestro Aimetti.

Durante la serata di domenica 24 settembre, oltre a esibizioni di Rap tra i quali Gue Pequeno, Marracash, Frank ”il profeta Bianco” si sono intervallati 5 incontri di sport da ring a contatto pieno, e proprio in uno di questo il protagonista è stato Mohsin Hamdaoui. Contro il coriaceo avversario Alessandro Rotunno, arrivato dalla Puglia appositamente per questo incontro di Muay Thai Full Rules, l’incontro è stato duro e con un ritmo altissimo ma alla fine l’atleta varesino si è aggiudicato tutti e tre i round e la vittoria.

Il Team Combattimento.com Varese, scuola di Arti Marziali guidata dal Maestro Alessandro Aimetti, è una scuola incentrata non solo sull’ insegnamento di specialità come Kick Boxing, Muay Thai, MMA e la Difesa Personale, ma nella quale vengono impartite lezioni di rispetto verso l’avversario e la disciplina. Gli allenamenti si svolgono presso le palestre: Club Laguna Blu via G. Garoni, 7 Varese e Centro Arti Marziali Cadrezzate via don Guanella 116.

Potete trovare tutte le informazioni utili sul sito e indirizzo mail: www.combattimento.com – combattimento@libero.it