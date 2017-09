Il “Villaggio C.R.I.” a Palazzo Estense

Tempo libero generica

La prima edizione dell’evento intitolato “Villaggio C.R.I.” si terrà domenica 1 ottobre (in caso di maltempo sarà spostato a domenica 15 ottobre) e si svolgerà durante l’intero arco della giornata – dalle ore 8:30 alle ore 17:00 circa – ai Giardini di Palazzo Estense (via Luigi Sacco, 5 – Varese), dove saranno protagoniste tutte le aree che compongono la Croce Rossa Italiana di Varese.

“Riteniamo utile avviare un rapporto di conoscenza ancora più profondo con la cittadinanza, che si basi sulla presentazione delle proprie attività e servizi, per potenziare il legame con le persone e il territorio. Come gestire una chiamata al 118, imparare ad affrontare le primissime fasi di una urgenza, conoscere le attività sociali, la protezione civile, le azioni di formazione e educazione sanitaria, partecipare alle simpatiche e coinvolgenti attività organizzate dagli spumeggianti ragazzi dell’area giovani, osservare in diretta le fasi di un intervento di emergenza…tutto questo e molto altro in una giornata che vedrà impegnati tanti dei preziosi e generosi volontari e dipendenti che compongono il nostro comitato”, spiegano gli organizzatori.

OBIETTIVI DELL’EVENTO:

• Informare la cittadinanza in merito alle attività del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana;

• Diffondere e promuovere i servizi, gli eventi, le attività sviluppate da tutte le Aree che compongono C.R.I.;

• Raccogliere fondi;

• Reclutare nuove risorse da formare (volontari);

• Rafforzare lo spirito di appartenenza a C.R.I. di tutti i volontari.

PROGRAMMA EVENTO:

Ore 8:30: Apertura porte: esami (glicemia, pressione) e attivazione area cardiologica (esami ECG, etc…);

Ore 10:00: BLS;

Ore 11:00: Cerimonia di apertura;

Ore 11:30: MPS;

Ore 12:00: Attivazione area ristorazione;

Ore 14:00: BLS;

Ore 15:00: MSP;

Dalle ore 16:00: Distribuzione merende;

Ore 16:00: Simulazione incidente;

Ore 17:00: Saluti e chiusura.

Appuntamento domenica 1 ottobre 2017 ai Giardini di Palazzo Estense Via Sacco, 5. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 15 ottobre 2017.