Ilonka cerca Luigi: “30 anni fa ci siamo amati, aiutatemi a ritrovarlo”

Si chiama Luigi, abita in provincia di Varese, dovrebbe avere tra i 75 e gli 80 anni e 30 anni fa aveva l’aspetto ritratto in quella foto. Sono queste le uniche informazioni che Ilonka ha di un suo vecchio amore che ora vorrebbe incontrare nuovamente. Ilonka è di Budapest, in Ungheria, e ha incontrato Luigi durante una vacanza in Croazia.

Una storia che negli ultimi giorni sta rimbalzando sui profili Facebook di migliaia di Ungheresi che vogliono aiutare Ellen a ritrovare Luigi. In realtà Ellen aveva pensato ad un metodo un po’ più classico: una lettera da inviare ad un parrocco di queste zone.

Ma mentre camminava per le strade di Budapest alla ricerca di un ufficio di traduttori ha incontrato Reni, una ragazza che si è fatta raccontare la storia decidendo di pubblicarla in post su Facebook che nel giro di poche ore ha già superato le 8.000 condivisioni. Una love story che in tanti hanno segnalato anche a VareseNews: chi riconoscesse Luigi può mandare una segnalazione alla nostra redazione.