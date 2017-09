Impresa e multiculturalità: un convegno in sala Montanari

E’, nel mondo dell’impresa un argomento di grande attualità: l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP) organizza per giovedì 28 settembre 2017 un convegno dal titolo “Gestire differenze culturali, etniche e religiose nelle organizzazioni“. L’appuntamento è per le 16.30 in sala Montanari, in via Bersaglieri 10 a Varese.

(AIDP) è una associazione il cui scopo è valorizzare la professionalità di chi si occupa di gestione delle persone nelle organizzazioni, promuovendo ricerche, formazione, incontri, dibattiti. In un mondo del lavoro sempre più globalizzato, un tema di grande interesse e attualità sociale è quello della multiculturalità. Grazie a testimonianze ed esperienze concrete, l’incontro vuole affrontare l’argomento dal punto di vista della gestione, nei luoghi di lavoro, delle persone, che sono caratterizzate da abitudini, visioni e costumi legati a differenze di razza, etnia, valori e comportamenti culturali e religiosi.

IL PROGRAMMA

Ore 16.30 Registrazione partecipanti

Ore 17.00 Saluto del Sindaco di Varese Davide Galimberti

Saluto del Presidente AIDP Lombardia Marco Vigini

• Multiculturalità nel mercato del lavoro varesino: esperienze nei Centri per l’Impiego

Marcella Codini – Responsabile Centro per l’Impiego di Varese

• Il punto di vista della Regione Lombardia

Assessore Francesca Brianza, Regione Lombardia (invitata)

• Gestire le differenze culturali, etniche, religiose nelle organizzazioni, una ricerca AIDP e ASAG Università Cattolica di Milano

Umberto Frigelli, AIDP – Università Cattolica di Milano

• Esperienze a confronto:

– Giulietta Bergamaschi, Avvocato del lavoro e Partner Studio Legale Lexellent

– Paolo Motta, HR Manager Gruppo Mazzucconi

– Camilla Buttà, Business Development Manager, Vector Spa

– Carmine Trerotola, HR Director Whirpool EMEA

Dibattito

modera Ferdinando Lignano, AIDP Lombardia

Ore 19.30 – Conclusioni

Per partecipare è necessaria la registrazione dal sito Aidp.it