In 300 chiedono di diventare tutori di minori stranieri non accompagnati, 17 i varesini

Sono oltre 300 le persone che hanno risposto all’appello di Regione Lombardia per offrirsi come “tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati”.

La richiesta era stata fatta come previsto dalla legge del 7 aprile 2017 ed era stata presentata domanda “per la selezione, la formazione e l’iscrizione degli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati”, ovvero, qualunque “straniero di età inferiore ai diciotto anni che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza“.

Oggi il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Lombardia, Massimo Pagani, ha incontrato la Garante del Comune di Milano, Anna Maria Caruso, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, hanno fatto il punto delle candidature durante il convegno sul tema “Il tutore volontario per il minore straniero non accompagnato – istruzioni per l’uso” con cui prende il via ufficialmente il corso di formazione promosso dal Comune.

I tutori volontari dovranno non solo farsi carico della rappresentanza giuridica, ma promuovere anche una sorta di “genitorialità sociale” e di cittadinanza attiva, vigilare sul benessere psico-fisico del tutelato, amministrare l’eventuale patrimonio, seguire percorsi formativi, scolastici ma anche di ricongiungimento famigliare dei minori stranieri non accompagnati che, si stima, in Lombardia sarebbero più di 1000.

Le domande pervenute presso la sede del Garante della Lombardia, Autorithy situata presso il Pirellone, sono state oltre 300. Due le liste, una per il Tribunale dei minorenni di Milano e l’altra per il Tribunale dei minorenni di Brescia. Le richieste sono arrivate da Milano (141), Bergamo (25), Monza e Brianza (22), Varese (17), Brescia 16, Como (12), Lecco (11), Pavia (8), Lodi (6), Mantova (4), Sondrio (2) e Cremona (1).