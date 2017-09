In Arabia Saudita anche le donne potranno guidare

Umm Ibrahim sits behind the wheel of her vehicle as she drives in Riyadh, an act that is banned in Saudi Arabia June 21, 2011. To match feature SAUDI-WOMEN/DRIVING REUTERS/Amena Bakr (SAUDI ARABIA - Tags: SOCIETY) BEST QUALITY AVAILABLE

Dopo anni di battaglie, denunce pubbliche sui giornali e campagne sui social, finalmente le donne potranno guidare in Arabia Saudita.

Lo ha permesso il re saudita Salman che ha emesso un decreto; la sua decisione, che entrerà in vigore da giugno del prossimo anno, è stata annunciata dalla televisione di stato e contemporaneamente in un evento a Washington.

Il regno saudita era l’ultimo paese al mondo dove rimaneva il divieto di guida per le donne e la scelta della monarchia si allinea con alcuni segnali di apertura caldeggiati dall’erede al trono Mohammed bin Salman che ha puntato a rinnovare anche dal punto di vista mediatico il Paese del Golfo.

Un divieto, quello finora imposto, la cui rinuncia scardina solo in parte l’atteggiamento ultra conservatore nei riguardi delle donne, che in Arabia Saudita sono soggette ad un regime religioso di stampo wahabita, che di fatto consente alla donna spostamenti sotto il controllo dei maschi in un regime di totale assoggettamento giuridico e di costume.