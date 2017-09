In Arcigay Varese nasce il gruppo salute

malattie sessualmente trasmissibili, aids, gay

Si è costituito all’interno di Arcigay Varese il Gruppo Salute, formato da volontari che si occuperanno di tutte le tematiche inerenti la salute che possono interessare la comunità LGBTI e in generale l’intera popolazione.

Tra le tematiche di cui il gruppo ha iniziato ad occuparsi ci sono senz’altro le malattie trasmissibili sessualmente (MTS), tra cui l’emergente Epatite A (sulla quale il gruppo sta per produrre materiale informativo dettagliato).

A seguito della chiusura del centro MTS a Varese, Arcigay sta cercando di saperne di più per poter fornire un supporto adeguato a tutte le persone che sul territorio volessero sottoporsi ai test per le malattie trasmissibili sessualmente.

Per questo motivo è stato chiesto un incontro per poter chiarire le cause della chiusura e valutare insieme come sopperire alla mancanza di un servizio fondamentale per la popolazione, considerando soprattutto l’alta incidenza del contagio nella nostra area geografica, specie tra le persone omosessuali.

Intanto per chi volesse sottoporsi al test (che è anonimo e gratuito) può recarsi nei centri MTS di Busto Arsizio e Como. Per informazioni e per diventare volontario: salute@arcigayvarese.it