In bilico con l’auto, in azione autogrù

Questa mattina, mercoledì 13 settembre, alle ore 10:30, i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti nel comune di Rodero (Co) per un incidente durante il carico di alcuni autoveicoli.

Per cause ancora in fase di accertamento, un operatore durante alcune manovre, per porre una vettura su di una bisarca, ha perso il controllo dell’auto oltrepassando la pedana e finendo nel vuoto.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un’autogru hanno recuperato l’autovettura e messo in sicurezza l’area.