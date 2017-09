In centinaia alla 20esima edizione della caccia al tesoro automobilistica

La pioggia non ha fermato le centinaia di intrepidi che si sono avventurati sabato sera per la strade di Varese per l'evento della Festa Patronale

In centinaia, come tutti gli anni, hanno partecipato alla tradizionale caccia al tesoro che si svolge per le vie di Varese in automobile. L’evento fa parte del calendario di manifestazioni per la festa patronale che si svolge nel rione fino al 18 settembre.

Nonostante il tempo incerto il successo della caccia, organizzata dalla Polisportiva dell’oratorio, è stato garantito da una folta presenza di affezionati che partecipano dalla prima edizione e da molti giovani.

Le varie squadre hanno percorso tutte le tappe tra indovinelli, giochi e prove di cultura per raggiungere per primi l’agognata meta finale. La premiazione dei vincitori della Caccia al Tesoro si svolgerà questa sera, domenica 17 settembre, alle 21:00.