In giro per boschi a catturare attimi di vita degli animali

Foto varie

Quale verso fa il ghiro? Com’è fatto un muflone? E quanto è grande una faina?

Guarda e impara, ma per ammirare gli animali selvatici in libertà ci vuole tempo, pazienza e conoscenza.

Oppure puoi seguire i meravigliosi video che quattro ragazzi stanno da mesi raccogliendo grazie alle fototrappole posate per passione nei boschi del Luinese.

Una passione nata come un’amicizia sui banchi di scuola e che oggi viene regalata a quanti amano questi luoghi e la natura che li popola sotto forma di video raccolti in un canale youtube e in una pagina facebook dove si possono ammirare forse le vere, nascoste, ricchezze delle nostre terre.

Uno dei video più rappresentativi, scelto tra l’altro come copertina della pagina facebook ritrae una cerva col suo piccolo (qui sopra), icona di qualcosa che forse è sbagliato chiamare amore – termine troppo umanizzato – ma che ben si avvicina al concetto: la mamma che guarda in giro per assicurarsi che non vi siano pericoli, il cucciolo per un attimo distratto che poi la segue, e da lei impara; alla coppia si aggiunge un altro esemplare per proseguire il cammino nel bosco.

In un altro si vedono i mufloni che passeggiano la notte e sempre al buio, dal bosco, spunta un tasso giocherellone, che dopo un paio di piroette allegramente se ne va (nel video sotto).

«Da un anno circa abbiamo creato una pagina su facebook e youtube dove pubblichiamo fotografie e video fatti da noi con l’utilizzo delle fototrappole degli animali che popolano i nostri boschi, difatti noi viviamo nei dintorni di Luino», racconta uno dei ragazzi, Riccardo Lattuada; hanno tutti 20 anni e la loro passione è sfociata in questo progetto che si chiama “Yorci – Divulgazione scientifico faunistica”.

La pagina facebook – Il canale youtube