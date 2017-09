In piazza ci si diverte e si impara a bere consapevolmente

“Bere troppo lascia il segno”. E’ sotto questo slogan che si è svolta una 14esima edizione dell’Alcol Prevention Yeah, la manifestazione per la sensibilizzazione all’abuso di alcol che nella serata di ieri ha “invaso” le piazze della città.

Una manifestazione nata per sensibilizzare giovani, meno giovani ed esercenti sui rischi connessi all’abuso di alcol e che ieri sera ha visto una grande partecipazione. In tanti infatti, si sono avvicinati ai banchetti informativi o hanno chiesto di fare l’alcol test prima di mettersi alla guida.

«Ci rivolgiamo ai giovani con l’idea di renderli più consapevoli rispetto all’uso degli alcolici e ridurre i rischi del consumo - spiega Manuele Battaggi della Cooperativa Lotta Contro L’emarginazione -; avviciniamo le nuove generazione riempiendo le piazze di contenuti. Questo ci permette di intercettare moltissimi giovani e intervistarli sulle loro abitudini rispetto all’uso di alcol e droga o su come vivono il divertimento notturno. Abbiamo quindi la possibilità di fare informazione e rispondere alle loro domande»

Le postazioni gestite dai ragazzi della Croce Rossa Italiana, TASSO Team per la riduzione dei rischi su alcol, sesso e sostanze stupefacenti o dagli operatori della Cooperativa Lotta Contro L’emarginazione infatti, hanno distribuito materiale informativo durante tutta la serata.

La Polizia Stradale ha invece, proposto delle simulazioni legate all’alcolemia in Piazza Repubblica alle quali hanno aderito in diverse persone. «Manifestazioni come queste sono molto importanti e si affiancano ad un’attività di informazione che facciamo da anni nelle scuole – spiega Antonio Prina, Ispettore Capo della Questura di Varese -; In piazza siamo in grado di abbracciare un bacino più ampio spiegando loro quanto è importante la sicurezza stradale. Il nostro compito non è quello di punire ma di informare e percorsi come questi sono importanti; negli ultimi dieci anni siamo passati da 8000 morti sulle strade in un anno in Italia a 3800. Sembra paradossale ma i maggiori controlli hanno abbassato il numero di sanzioni. Fino a dieci anni fa, su dieci controlli a persone alla guida trovavi dieci persone in stato di ebrezza oggi non è più così. Si sta creando una consapevolezza sui rischi dell’alcol ma anche una cultura diversa rispetto al suo abuso. I rischi stradali sono tanti ma bisogna sempre fare attenzione; oggi uno dei maggiori rischi di incidenti è dovuto dall’utilizzo del telefonino alla guida pari ad uno stato alcolemico di 0,8». Presente anche la Polizia Locale in piazza Carducci.

Informazione quindi ma anche tanto divertimento. Piazza Repubblica si è riempita di cuffie colorate con la Silent Disco fino a tarda serata, mentre il contest di skate si è svolto tra piazza San Vittore e via Marconi coinvolgendo almeno una quarantina di ragazzi. Spazio al circo in Piazza Carducci che ha attirato l’attenzione dei più piccoli mentre in Piazza Podestà si sono esibiti diversi gruppi musicali.

IL CONCORSO TRA BAR, al limite 0,5

Nell’edizione 2017 non è mancato il concorso che ha visto gli esercenti pubblici sfidarsi con cocktail a bassa gradazione alcolica (0,5). Una gara che attira molti consensi e che coinvolge un largo pubblico grazie alle diverse modalità di esprimere una preferenza per costruire a un giudizio popolare che andrà a sommarsi a quello di giurati tecnici.

Il nostro giornale ha ospitato il sondaggio “Che cocktail sei?” che ha visto 1016 voti in totale e la vittoria del Falò Cafè.

Nelle serate del 20 e 21 settembre, la giuria tecnica composta da rappresentanti di ASCOM, Confesercenti, Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Istituto alberghiero “De Filippi”e Slow Food , AIBES, ONAV e Barman at Work si è recata nei bar hanno aderito all’iniziativa per la degustazione dei cocktail e l’assaggio degli accompagnamenti gastronomici proposti. Alla fine ha decreto i suoi vincitori: primo posto per il Socrate Cafè, secondo posto per l’Antico Cafè Bosino, terzo posto per Cuba 1954.

La giuria giovani formata dagli studenti dell’Agenzia Formativa di Varese e dell’Istituto Alberghiero De Filippi ha invece premiato: C.Lounge

Tra i premi “gli speciali” quello di SlowFood, a cura dell’associazione Slow Food per la naturalità e località dei prodotti che ha votato per The Scotsman Pub.

Gli organizzatori della manifesatzione sono la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione -Unità Mobile Discobus insieme alle associazioni di categoria ASCOM, Confesercenti, Fipe, l’Istituto Alberghiero “De Filippi”, l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Barman at Work, ONAV, Slow Food, AIBES e sponsor Contralco, con media partners VareseNews e VIVA Magazine, e la collaborazione della Polizia Stradale, della Polizia Locale, di “Tasso” Croce Rossa Giovani, dell’associazione Le Officine, dell’associazione Rolling Maple, di Spazio Kabum e dell’associazione C.O.V.O.