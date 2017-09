In tanti per la pedalata dedicata a Zazà

Tempo libero generica

Sarà la sua grande popolarità, sarà per il suo passato da corridore ciclista professionista, sarà il suo grande cuore ma, ancora oggi, Stefano Zanini per tutti Zazà, riesce a radunare attorno a se tantissime persone nel nome della solidarietà. Così è stato anche domenica 17 settembre.

Zazà, dal 2013 direttore sportivo dell’Astana con un palmares di tutto rispetto (professionista dal 1991 al 2007, ha vinto Amstel Gold Race, Parigi-Bruxelles, due tappe al Giro d’Italia e una al Tour de France; si è aggiudicato anche la classifica intergiro al Giro) ha dato vita alla sesta edizione di “Pedala con Zazà) manifestazione a scopo benefico, che si è tenuta a Gorla Minore (in provincia di Varese) organizzata dalla S.C. Canavesi, dalla Sestero Onlus con il patrocinio della Provincia di Varese, del Comune di Gorla Maggiore e della locale Parrocchia. Una cinquantina di chilometri attraverso le più belle località varesine (Castelsesprio, Castiglione Olona tanto per citarne qualcuna) con partenza e arrivo all’Oratorio di San Carlo a Gorla Maggiore. Il tutto, come ha più volte specificato, per << raccogliere fondi da donare in beneficenza). Il suo messaggio è arrivato ben preciso in una realtà dove “essere amanti del ciclismo” ha il sapore di un “modus vivendi”: quasi trecento le persone, tanti bambini, che hanno aderito all’iniziativa. Presenti anche gli atleti-colleghi Carmelo Foti (Leopard), Eugenio Alafacci (Trek Segafredo), Giacomo Nizzolo (vincitore 2016 della ‘Bernocchi’) e il campione di canottaggio Elia Luini. L’edizione di quest’anno era dedicata a Michele Scarponi, del team Astana tragicamente scomparso il 22 aprile scorso. Tra i “protagonisti” del rinfresco non poteva mancare Palzola: il caseificio di Cavallirio ha proposto agli sportivi il famoso erborinato.