In treno a vapore da Milano a Gallarate

treno a vapore

Da Milano (ma anche da Rho o Legnano) a Gallarate con un treno a vapore d’inizio Novecento, per andare alla scoperta del Parco del Ticino.

La proposta è di Ferrovie Turistiche Italiane e Italia Holidays, per domenica 8 ottobre. E l’idea di Gallarate come “porta” del Parco del Ticino è legata alla presenza dell’ostello del Monte Diviso, la nuovissima struttura ricettiva inaugurata un anno fa sulla collina sopra Cajello. A due passi dalla città, ma già a stretto contatto con l’area tutelata dal Parco: da qui si va nella zona dei Fontanili, s’imboccano i sentieri della rete escurisionistica. E soprattutto si può assaggiare i prodotti del Parco: la gita organizzata comprende infatti anche il pranzo al Monte Diviso.

È anche una piccola occasione per la città di Gallarate, visto che gli organizzatori hanno previsto anche una visita al centro storico. Qui il programma previsto e i dettagli su costi e proposte. Si parte anche da Rho e Legnano.

Un treno con locomotiva Gruppo 625 del 1914, impegnata in un viaggio Milano-Gallarate-Luino per un gruppo di appassionati tedeschi e inglesi, nell’estate 2016

Le locomotive impiegate in questo genere di viaggi risalgono al primo ventennio del Novecento, mentre le carrozze sono le tipiche “centoporte”, vale a dire i vagoni con numerosi sportelli sui due lati, che danno accesso direttamente ai posti a sedere. Ed è anche curioso vedere il treno a vapore passare nelle stazioni storiche ma anche in quelle più moderne della linea Milano-Gallarate, come quella di Rho Fiera. Quindi tirate fuori le macchine fotografiche e gli smartphone!