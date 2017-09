In villa Truffini l’incotro per il “Referendum per l’autonomia”

La sezione Lega Nord di Tradate ha promosso un incontro pubblico di approfondimento sul Referendum per l’Autonomia che Regione Lombardia ha fissato per il prossimo 22 Ottobre. Titolo dell’iniziativa, infatti, sarà “Referendum per l’Autonomia: le ragioni del SI’” e si terrà martedì 19 settembre, alle ore 21, presso Villa Truffini. Illustre ospite della serata sarà il Prof. Stefano Bruno Galli, capogruppo consiliare della lista Maroni Presidente e ispiratore dell’iniziativa referendaria, mentre saranno presenti in qualità di relatori il Sindaco Dario Galli ed il Senatore Stefano Candiani.

«Finalità dell’evento sarà sicuramente quella di far crescere nei cittadini tradatesi la consapevolezza dell’importanza della propria scelta di recarsi o non recarsi alle urne su un tema tanto importante quanto quello dell’autonomia e della forma di governo del paese – spiegano dalla Lega -. Alla base di questo referendum, infatti, ci sarà l’introduzione in Italia del regionalismo differenziato, mai consentito fino ad oggi. Tema, questo, tanto più rilevante in una regione come la Lombardia dove si riscontra un residuo fiscale di oltre 54 miliardi di euro all’anno: ogni cittadino lombardo versa quindi allo Stato oltre 5’200 euro all’anno in più rispetto a quelli necessari per i servizi che riceve sul suo territorio. La sezione cittadina della Lega Nord, considerata la sua pluriennale esperienza sui temi del federalismo e dell’autonomia ed il ruolo svolto presso il Consiglio regionale lombardo nella formulazione della consultazione referendaria, ha individuato nel Prof. Stefano Bruno Galli l’esponente istituzionale più indicato per spiegare le ragioni del SI’ a questo referendum».

Il segretario tradatese della Lega Nord, Alessandro Morbi, invita la cittadinanza a prendere parte a questo primo momento di approfondimento e confronto e lancia già un appello al voto per il prossimo 22 ottobre: “Questo referendum, che chiamerà al voto in concomitanza i cittadini lombardi e veneti, rappresenterà un momento storico per lo sviluppo delle istituzioni pubbliche di questo paese, incaricando i rappresentanti delle rispettive regioni a richiedere al governo centrale di assegnare maggiori competenze e risorse economiche al territorio”.

“In poche parole – prosegue il segretario leghista – con questa consultazione popolare, i lombardi potranno chiedere che sia assegnata a Regione Lombardia maggiore autonomia, per consentire alla stessa e agli enti locali lombardi di occuparsi, con molta più efficacia di quanto fatto finora dai governi romani, delle problematiche e delle iniziative di sviluppo del loro territorio. Non si tratterà di un referendum “leghista”, ma sarà un’occasione per tutti i cittadini di dare un segnale forte per il futuro del paese”.

Il Segretario Morbi conclude con un invito personale a recarsi alle urne: “La consultazione del prossimo mese avrà un carattere straordinario, infatti rappresenterà la prima occasione in Italia in cui i cittadini verranno coinvolti nella scelta dell’organizzazione pubblica del paese e, al contempo, la prima sperimentazione a livello nazionale del voto elettronico, che con un semplicissimo tocco sul “SI’” presente sul tablet permetterà di far sentire anche nei palazzi romani l’opinione dei lombardi.”