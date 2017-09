Inagibilità del liceo Crespi: si poteva evitare?

attività liceo crespi busto

«Cosa intende il consigliere Lauricella con l’affermazione “le disposizioni a liberare le aule non sono ancora da intendere come effettive ma virtuali, non devono essere liberate dall’oggi al domani, gli studenti possono continuare a farci lezione”? Esiste davvero un problema di sicurezza?»

Lo chiedono in un’interrogazione al Presidente Vincenzi e al consigliere Lauricella i capigruppo d’opposizione in Provincia Giuseppe Longhin della Lega Nord, Marco Riganti di “Liberi per la Provincia” e Giorgio Ginelli di “Insieme per una provincia civica.

L’improvvisa inagibilità del primo piano della sede distaccata del liceo Crespi in Piazza Trento e Trieste tiene banco a Villa Recalcati. La notizia, arrivata ad avvio di inizio anno scolastico, viene letta con sospetto dall’opposizione che teme un attacco all’eccellenza del liceo.

Nell’interrogazione, i consiglieri ricordano che lo scorso 29 dicembre, la Provincia aveva chiesto alla dirigente Boracchi di ridurre la sua popolazione studentesca di almeno 8 aule così da poter radunare nella sede principale tutti gli alunni. Una domanda a cui la preside Boracchi aveva risposto evidenziando le difficoltà oggettive di ridurre in tempi così ristretti il numero di studenti e l’impossibilità di radunare tutta la scuola in un solo indirizzo.

Il problema della popolazione student