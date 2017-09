Incendio a Saronno, Monti: “Solidarietà all’amministrazione”

“Esprimo incondizionata solidarietà e vicinanza al sindaco di Saronno Alessandro Fagioli e a tutti i dipendenti del Comune per quanto avvenuto questa notte.” Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega Nord al Pirellone circa l’incendio che ha bruciato sei auto del Municipio di Saronno e danneggiato parte della struttura di via Repubblica.

“La natura certamente dolosa – puntualizza Monti – è dimostrata dalla Fiat Punto ‘superstite’, trovata con finestrino in frantumi e benzina sparsa ovunque. Inoltre, stando a quanto apprendiamo, i responsabili avrebbero agito in maniera organizzata e ciò dimostra come non si tratti della bravata di qualcuno, ma bensì di un vero e proprio atto intimidatorio nei confronti dell’amministrazione comunale. Non è infatti il primo episodio di vandalismo ai danni del Municipio di Saronno e data la gravità inaudita dell’accaduto auspico che le Forze dell’Ordine si mettano subito all’opera per rintracciare e punire in modo severo i responsabili.

Non posso che augurare buon lavoro al sindaco Fagioli, che già da stanotte era all’opera per gestire la crisi, nella certezza – conclude Emanuele Monti – che non si farà intimidire e proseguirà per la sua strada, nell’interesse della comunità che rappresenta.”