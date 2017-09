Incendio alla palestra, fiamme appiccate con la diavolina

Incendio nella notte nel quartiere di Gallarate

Il fuoco è stato appiccato utilizzando la diavolina. La conferma che l’incendio nella palestra dell‘Asd Formazione in Movimento a Crenna (avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 settembre) sia stato di origine dolosa, arriva dai Carabinieri di Gallarate che stanno indagando sui responsabili del gesto.

Un gesto che ha distrutto completamente la palestra aperta da Michela Carbone e che, a detta di tutti, stava andando molto bene. Per il momento, comunque, gli investigatori non si sbottonano sul movente che abbia scatenato il gesto intimidatorio anche se si esclude la pista estorsiva, più che altro per la modalità con cui sono state appiccate le fiamme.

La stessa reponsabile non ha saputo indicare agli inquirenti chi e perchè possa aver commesso un gesto del genere ma si pensa che le ragioni vadano cercate in qualche dissapore personale o, comunque, legato all’attività.