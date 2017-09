Incendio in appartamento, salvata una donna che aveva perso i sensi

incidenti varie

Incendio in un appartamento di via Alberto da Giussano a Legnano attorno alle 12 di oggi, domenica. Le fiamme hanno distrutto la casa di una donna peruviana che è stata salvata dai Vigili del Fuoco. La donna, infatti, è svenuta probabilmente a causa del fumo ed è stata soccorsa dalla Croce Rossa. Evitata anche un’esplosione per la presenza di una bombola di gas che è stata portata via prima che potesse deflagrare.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Legnano e i colleghi di Busto Arsizio in supporto. Presente anche un’ambulanza e gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno chiuso la strada e coadiuvato i soccorsi. L’intervento si è concluso attorno alle 13,30.