Incendio in Comune: “Fatto gravissimo sul quale indagare e riflettere”

Incendio nella notte nel quartiere di Gallarate

riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo con grande stupore e preoccupazione dell’incendio avvenuto la scorsa notte sul tetto del palazzo comunale di piazza Repubblica. Un evento che non ha precedenti nella storia della nostra città. Ben sei auto di proprietà del comune sono state date alle fiamme e la cupola del palazzo comunale distrutta dal fuoco, e solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha impedito che il fuoco potesse causare danni ancora peggiori con conseguenze che possiamo solo immaginare. Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti per sedare l’incendio e ci auguriamo che venga presto fatta luce su chi siano i responsabili e quale sia il movente.

Chi attacca con un atto criminale e intimidatorio di questo tipo il palazzo del Comune, non attacca solo l’amministrazione attuale, con la quale peraltro abbiamo profonde differenze politiche, ma l’intera collettività di Saronno, di cui tutti facciamo parte. Al di là del fatto scontato che non possiamo accettare azioni e intimidazioni di questo tipo da parte di alcuno, ci auguriamo che sull’episodio, che lo ripetiamo è senza dubbio senza precedenti e gravissimo, venga fatta luce al più presto.

Tu@Saronno