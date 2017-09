Incendio municipio, Candiani: “Viene spontaneo dubbio su coinvolgimento centri sociali”

stefano candiani

“Avendo fatto una debita riflessione chiedo che tutte le circostanze che stanno dietro a questo episodio siano valutate anzitempo. A Saronno già negli anni passati abbiamo avuto degli episodi di violenza e di forze intimidazione da parte dei centri sociali nei confronti del comune. E il dubbio che questi episodi possano essere ricollegati a questi fatti sorge spontaneo”.

E’ questo il passaggio più forte dell’intervento di ieri in Parlamento del senatore tradatese Stefano Candiani che ha parlato dell’incendio delle 6 auto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì sul tetto del Municipio di Saronno.

“E’ un’azione che ha oggettivamente un carattere intimidatorio – ha proseguito dopo aver riepilogato l’accaduto Candiani che ha annunciato anche l’intenzione di presentare un’interpellanza – dobbiamo registrare lo sbigottimento della città intera per un episodio che non ha eguali in quella realtà”.

“Ci troviamo di fronte ad un’azione contro l’amministrazione comunale di Saronno e chi la rappresenta che deve essere oggetto della massima attenzione da parte degli investigatori e da parte del governo affinchè nei tempi più brevi possibili i responsabili di questo terribile atto di intimidazione siano assicurati alla legge”. Candiani è stato il primo a parlare apertamente della possibilità di una matrice anarchica per l’incendio.

“Noi chiediamo – ha concluso il senatore – che il Governo si attivi in tutti i modi e nella maniera più determinata dando supporto con azioni investigative che impediscano che chi ha fatto questo gesto possa lanciare un messaggio di sfida alle istituzioni e possa vedere la soddisfazione del terrore e la soddisfazione della intimidazione nei confronti dei soggetti in questo caso il Comune”.