26 giorni dopo l’incendio riapre il Carrefour di Crenna

Ventisei giorni dopo l’incendio, la famiglia Della Valle-Gariani ha accolto i primi clienti dando in omaggio degli origami a forma di coniglietto. «La notte dell’incendio un mio carissimo amico mi ha svegliato per avvertirmi» spiega Alessandro Della Valle. «Si era accorto che c’era qualcosa che non andava perché i conigli si comportavano in maniera strana: è sceso in strada e ha visto il fumo che si alzava dal tetto».

L’‘incendio – doloso – ha colpito per prima la palestra di Michela Carbone (qui la sua storia), danneggiandola direttamente. Ma poi il fumo, le ceneri e l’acqua usata dai vigili del fuoco hanno intaccato pesantemente anche il supermercato di rione, aperto – al pari della palestra – solo un anno fa, nella zona nuova di Crenna lungo via Monte San Martino.

L’episodio ha creato apprensione e alzato l’attenzione in città, ma anche sollecitato molta solidarietà: le famiglie Gariani e Della Valle sono ben conosciute a Crenna, i Della Valle hanno uno storico negozio – l’Alimentaria Crennese – che ha radici addirittura nella vecchia cooperativa di quartiere. «Ci sono stati vicine le istituzioni, è venuto il sindaco il giorno dopo l’incendio e oggi anche l’assessore Claudia Mazzetti. E c’è stata vicina la gente, i nostri clienti» spiega Sergio Gariani, suocero di Alessandro Della Valle e socio di “Elovorrei“, la ragione sociale dell’attività commerciale. «Anche il gruppo Carrefour ci ha aiutato molto: senza una struttura così forte saremmo stati spaesati. Ci hanno dato i ritmi e le persone giuste per affrontarlo».

La bonifica, affidata a una società gallaratese specializzata in questi interventi, è stata accurata e impegnativa. «È stato difficile, hanno lavorato alla grande prima con la bonifica esterna, poi con lo svuotamento interno e le pulizie accurate». Tutto per tornare a riaprire il prima possibile: la data era fissata, negli ultimi giorni si è lavorato per riassestare tutto e superare le ultime incombenze burocratiche. «Stamattina il bello è stato vedere la nosta gente tornare, dire che eravamo mancati» spiega ancora Gariani.

«Oggi è solo la prima festa. Il 6-7-8 ottobre faremo il grande rientro con il Gruppo Carrefour, daremo gadget, una vera festa, per far capire al rione e a tutti che abbiamo riaperto anche meglio di prima». Già oggi comunque si respira clima di festa, con gli auguri e i coniglietti in regalo, oltre 600, preparati da Gabriela Gariani e da altri famigliari. «Ci hanno salvato, davvero» dice ancora Della Valle. «I vigili del fuoco ci hanno detto che bastava mezz’ora di ritardo e sarebbe bruciato tutto l’edificio».