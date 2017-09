Incidente a Rivera: ferito un giovane

croce verde lugano ambulanza

(immagine di repertorio)

Incidente questa mattina, venerdì 1 settembre, a Rivera in Canton Ticino.

Poco prima delle 7, un 24enne italiano residente in Valle Leventina stava circolando sull’autostrada A2 in direzione sud alla guida di un veicolo quando, per cause da stabilire, ha perso il controllo dello stesso.

L’auto prima ha sbandato sulla sua destra per poi capovolgersi più volte e terminare la corsa sulla corsia di sorpasso.

Sul posto la Croce Verde di Lugano che ha soccorso e trasportato l’uomo all’ospedale dove i sanitari hanno riscontrato ferite non gravi.