Incidente al ponte di Cairate, interviene l’elisoccorso

Foto varie

Il 118 è intervenuto, con ambulanza ed elisoccorso, sulla Sp12 a Cairate, all’imbocco del ponte che scavalca la Valle Olona.

(foto d’archivio)

L’allarme è scattato alle 15, per uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Cairate. L’elisccorso e l’ambulanza da Gallarate si sono precipitati in codice rosso, per soccorrere un ragazzo di 17 anni. Il ferito è stato poi trasferito in ospedale in codice giallo, con ferite serie ma non in pericolo di vita.

La riapertura della strada è stata riaperta intorno le 16.20.

Un incidente si è registrato poco prima sulla Statale anche sull’altro lato del ponte, in territorio di Tradate, alle porte della cittadina: il 118 ha soccorso una ragazzina di 14 anni, un uomo di 38 e una donna di 71 (nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita, secondo le prime informazioni).