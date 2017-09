Incidente alla Folla, nessun ferito ma traffico bloccato

Foto varie

Questa mattina, intorno alle ore 10.30 in via Fiume in località Folla di Malnate, un autocarro guidato da un uomo di 50 anni che procedeva in salita verso il valico di Gaggiolo, ha tagliato la curva urtando una Kia condotta da un ragazzo di 19 anni che procedeva in senso opposto.

Nessun ferito, ma la macchina ha avuto la peggio nello scontro venendo gravemente danneggiata.

Il traffico è stato bloccato. Sul posto la Polizia Locale di Malnate, che ha svolto i rilievi del sinistro, con l’ausilio della Polizia Locale di Cantello che è intervenuto in ausilio per la viabilità.