Incidente fra due auto, intervengono i pompieri

Foto varie

Incidenete stradale ieri sera a Magnago, in provincia di Milano.

Il fatto è avvenuto attorno alle ì 20:00 in via Vittorio Veneto.

Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate, i vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario.

Una persona è rimasta ferita nello scontro, si tratta di una ragazza di 26 anni finita all’ospedale in codice verde.