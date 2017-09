Scontro tra un’auto e una moto a Taino: muore un giovane

elisoccorso campo sportivo Angera

Tragico incidente nella serata di ieri, lunedì 18 settembre a Taino.

Un giovane in sella alla sua motocicletta – Andrea Meneghini – è morto dopo dopo aver sbattuto violentemente contro un muro. La dinamica esatta è però ancora all’esame delle forze dell’ordine.



È accaduto in via Marconi a Taino appena dopo le 23.30. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane avrebbe perso il controllo della motocicletta sull’asfalto sdrucciolevole, finendo nella corsia opposta e urtando il veicolo che veniva in senso opposto. Immediatamente sono scattati i soccorsi. A Taino sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 supportati anche dall’elisoccorso, che è atterrato al campo sportivo di Angera.

Per il giovane di 21 anni residente a Taino, però, non c’è stato nulla da fare: nonostante il tentativo di rianimarlo, il decesso è stato constatato sul posto.



«Un ragazzo nato e cresciuto, con la famiglia e gli amici» dice il sindaco Stefano Ghiringhelli, che ieri in tarda serata è arrivato sul posto subito dopo i soccorritori. «Quando un ragazzo del 1995 perde la vita sulla strada, è devastante per lui e per la famiglia, per la comunità. I soccorritori hanno fatto di tutto per salvarlo: hanno tentato per venti minuti per rianimarlo. A loro va il nostro ringraziamento, si leggeva il dramma che anche loro stavano vivendo».



(seguono aggiornamenti)